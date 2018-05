Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a depus, sambata, o coroana de flori la monumentul ”Gloria” de pe Campia Libertații, cu ocazia implinirii a 170 de ani de la Adunarea Naționala de la Blaj din 3/15 mai 1848. Șeful statului a ajuns, la Blaj, conform programului anunțat, sambata, in jurul orei 16.00. Ansamblul…

- Dupa aproape trei ani, presedintele Klaus Iohannis revine la Blaj, orasul din Alba care a cunoscut in ultimul deceniu o dezvoltare fara precedent. Daca in iunie 2015, seful statului a participat la inaugurarea unei noi fabrici a companiei germane Bosch, sambata, 12 mai 2018, Iohannis are un program…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza sambata municipiul Blaj, județul Alba, unde va participa la dezbaterea "Blaj 1848-2018: conștiința naționala și destin european" și va fi prezent la ceremoniile de reinaugurare a Palatului Cultural din Blaj, a anunțat Administrația Prezidențiala. Cel mai probabil,…

- Presedintele Klaus Iohannis va face, astazi, o vizita in municipiul Blaj, urmand sa depuna o coroana de flori la monumentul „Gloria” de pe Campia Libertatii, cu ocazia implinirii a 170 de ani de la Adunarea Nationala de la Blaj din 3/15 mai 1848.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis va…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua sambata o vizita in municipiul Blaj, județul Alba. Cu acest prilej, președintele va depune o coroana de flori la monumentul „Gloria” de pe Campia Libertații, cu ocazia implinirii a 170 de ani de la Adunarea Naționala de la Blaj din 3/15 mai 1848, arata un comunicat…

- Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, va efectua, sambata, 12 mai a.c., o vizita in municipiul Blaj, județul Alba. Cu acest prilej, Președintele Romaniei va depune o coroana de flori la monumentul „Gloria” de pe Campia Libertații, cu ocazia implinirii a 170 de ani de la Adunarea Naționala de…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, sambata, o vizita in municipiul Blaj, judetul Alba, informeaza Administratia Prezidentiala. Seful statului va depune o coroana de flori la monumentul "Gloria" de pe Campia Libertatii, cu ocazia implinirii a 170 de ani de la Adunarea Nationala de…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, sambata, o vizita in municipiul Blaj, urmand sa depuna o coroana de flori la monumentul „Gloria” de pe Campia Libertatii, cu ocazia implinirii a 170 de ani de la Adunarea Nationala de la Blaj din 3/15 mai 1848.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis…