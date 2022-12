Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca in reuniunea Consiliului European au existat discutii despre Schengen, declarandu-se optimist ca in 2023 va fi incheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru Romania si Bulgaria. ‘Sunt destul de…

- Președintele Klaus Iohannis va ridica subiectul aderarii Romaniei la spațiul Schengen in cadrul Consiliului European care va avea loc peste 2 zile la Bruxelles. Șeful statului a abordat astazi, cu ambasadorii Uniunii Europene acreditați la București, blocajul regretabil și nejustificat fața de intrarea…

- Ambasadorul Austriei in Romania nu a participat, marti, la intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati in Romania, in locul acesteia fiind prezent un adjunct, au precizat surse oficiale pentru News.ro. FOTO: arhiva Presedintele Klaus Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni seara ca a fost „dezamagit și suparat” dupa votul din Consiliul JAI, in care Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen, dar va merge mai departe pentru a gasi o solutie. Șeful statului a dat asigurari ca va ridica aceasta problema la Consiliul European…

- Ministerul Afacerilor Externe respinge ferm ca total inadmisibila pozitia Austriei de a vota negativ Decizia privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne JAI . Austria s a singularizat si autoizolat in cadrul Uniunii Europene."MAE considera ca acest…

- Europarlamentarii Siegfried Mureșan și Rareș Bogdan au anunțat miercuri ca votul privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen va fi pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) de joi. Premierul Nicolae Ciuca ceruse de miercuri dimineața acest lucru. ”In ultimele luni, Romania a fost deschisa…

- Europarlamentarul Victor Negrescu sustine ca „sunt sanse tot mai mari ca Olanda sa sustina aderarea Romaniei la spatiul Schengen”. „Informatiile pe care le am provin de la parlamentari olandezi, ca urmare a discutiilor purtate recent, la nivel informal, intre formatiunile politice parlamentare”, scrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania are șansa de a adera la spațiul Schengen, dar nu garantia, subliniind ca rezultatul misiunii de evaluare care a fost in Romania este unul foarte bun, dar ca mai sunt chestiuni ce trebuie in continuare clarificate. „Aderarea la Schengen este mult…