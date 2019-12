Presedintele Klaus Iohannis: Imi doresc ca primarii sa fie alesi in doua tururi de scrutin

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a apreciat luni ca primarii trebuie sa fie alesi in doua tururi de scrutin si a subliniat ca este necesar un parteneriat real intre administratia publica centrala si cea locala, scrie agerpres.ro. Mesajele pe care le am pentru primarii de municipii sunt mesaje generale, pe…

