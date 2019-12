Presedintele Klaus Iohannis ii retrage decoratia fostului premier Adrian Nastase. „Voi retrage decoratiile tuturor celor condamnati penal”

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase a reacționat, marți seara, pe blogul sau, la informația ca președintele Klaus Iohannis va retrage decorațiile tuturor persoanelor condamnate, inclusiv lui. „Gestul sau meschin de astazi nu prevestește nimic bun", scrie fostul lider PSD, adaugand ca s-a inșelat și in cazul…

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca o eventuala retragere a decoratiei pe care a primit-o in 2002 nu are nicio justificare, precizand ca a participat la receptia organizata de Ziua Nationala la Palatul Cotroceni crezand ca, in al doilea mandat, presedintele Klaus Iohannis va incerca sa ajute…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va retrage decoratiile oferite de Administratia Prezidentiala tuturor persoanelor care au fost condamnate penal. Printre acestea se numara si Adrian Nastase. Iata ce a postat acesta pe blogul sau personal:"Klaus Iohannis a inceput sa construiasca "Romania normala",…

- Președintele Klaus Iohannis ii va retrage Ordinul „Steaua Romaniei” fostului premier Adrian Nastase, din cauza condamnarilor penale. La fel se va intampla și cu decorațiile primite de celelalte persoane care au avut pedepse cu inchisoarea. Lista nu este definitivata, dar, potrivit unor surse, este vorba…

- "Cel mai puternic este locul de veci. Cei care au Steaua Romaniei primesc la moarte loc de veci gratuit. Dar legea spune ca in limita locurilor disponibile. Mai beneficiaza de onoruri militare la inmormantare. Se trag sapte focuri de arma, vine armata, cu sicriul pe umar, cu steagul national. Sunt…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca a decis sa retraga toate decorațiile tuturor celor care au condamnari penale, inclusiv a fostului Adrian Nastase, acțiunea urmand sa fie finalizata in scurt timp. ”Da și pot sa va spun chiar ca am decis sa retrag toate decorațiile tuturor celor care…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca a decis sa retraga decorațiile tuturor peroanelor care au condamnari penale și ca a inceput efactiv aceasta procedura. El a facut aceste precizari dupa ce a fost intrebat daca ii va retrage distincția lui Adrian Nastase, care a participat la recepția de…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, 10 decembrie, la Palatul Cotroceni ca a decis sa retraga decorațiile tuturor celor care au condamnari penale. Iohannis a confirmat ca fostul premier Adrian Nastase se afla printre cei vizați. “Am decis sa retrag toate decorațiile tuturor celor care au condamnari…