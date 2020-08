Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Președintele Klaus Iohannis, conferința de presa Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. VIDEO: Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis susține miercuri, de la ora 18:00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Radio România Actualitați transmite în…

- Fraudarea alegerilor din Belarus, reprimarea violenta a protestatarilor, precum si tratamentele inumane la care au fost supusi cetatenii retinuti nu pot fi lasate fara un raspuns din partea UE, a subliniat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. "In interventia pe care am avut-o am subliniat ca fraudarea…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, la ora 18,00, la Palatul Cotroceni, o conferinta de presa. Este permis accesul pentru cate un reporter sau redactor din partea institutiilor acreditate permanent la Administratia Prezidentiala. Conferinta este…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca in cadrul Consiliului European s-a discutat situația din Belarus, iar Uniunea Europeana va interveni pentru a restabili ordinea și statul de drept.”Am participat la ședința CE, in care principalul subiect a fost cel al protestelor din Belarus. Fraudarea…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus din 9 august, in urma carora actualul presedinte Aleksandr Lukasenko a fost proclamat castigator, au anuntat miercuri liderii UE, reuniti intr-un summit extraordinar prin videoconferinta, transmit agentiile…

- Uniunea Europeana considera ca alegerile prezidentiale din Belarus au fost fraudate si urmeaza sa anunte sanctiunile pe care le va impune tarii ca urmare a scrutinului si a comportamentului pe care autoritatile l-au avut fata de protestatari.Vezi și: Studiul care da peste cap inca o 'reușita'…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca este complicat ca Parlamentul sa stabileasca singur data alegerilor parlamentare, invocand un posibil conflict. „Aceasta lege abia ce a ajuns la mine si probabil voi da un raspuns exhaustiv in momentul in care voi decide promulgarea sau nepromulgarea…