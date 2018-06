Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o, sambata, pe Simona Halep, dupa ce aceasta a castigat primul sau turneu de Mare Slem din cariera, invingand-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, in finala turneului de la Roland Garros.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a felicitat-o imediat dupa meci pe Simona Halep pentru splendida victorie de la Roland Garros:CTP, prima reacție dupa victoria URIAȘA a Simonei Halep: 'E cea mai fericita zi din viața mea'”Felicitari, Simona Halep, pentru victoria

- Simona Halep, 26 de ani, numarul 1 mondial, a caștigat finala de la Roland Garros cu americanca Sloane Stephens, pe care a invins-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1.Victoria vine la 40 de ani dupa ce Virginia Ruzici a reușit aceeași performanța in 1978.

- SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT FINALA ROLAND GARROS 2018. Simona Halep isi poate indeplini sambata visul de a castiga in sfarsit un Grand Slam, dupa finala de la Roland Garros impotriva americancei Sloane Stephens. Toate agentiile de pariuri o…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Roland Garros, dupa ce a invins-o, scor 6-1, 6-4, pe jucatoarea din Spania Garbine Muguruza, loc 3 WTA. Pentru jucatoarea romana, aceasta va fi a patra finala a cariera la un turneu de Grand Slam, a doua din acest an, dupa Australian Open. Potrivit…

- "Numarul 1 mondial Simona Halep a revenit in fata numarului 12, Angelique Kerber, scor 6-7 (2), 6-3, 6-2, si s-a calificat pentru a treia oara in semifinale la Roland Garros, castigand o confruntare magnifica, decisa la limita (...) Dupa un time-out medical al campioanei de la Sydney, Halep a accelerat…

- Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat victoria fabuloasa a Simonei Halep in fața Mariei Șarapova, in semifinale, la Roma. "Este o mare victorie a Simonei, aș pune-o in Top 5 a marilor victorii din cariera ei. A avut in fața o jucatoare uriașa, nu m-am așteptat, a fost…

- Alexandra Dulgheru, pasionata de pictura. A manuit pensula inaintea rachetei de tenis. Sportiva legitimata la CSA Steaua și-a prezentat cea mai recenta opera pe contul de Facebook. La varsta de 28 de ani, Dulgheru ocupa locul 179 WTA. Jucatoarea revine dupa o accidentare. ”Eu, inainte sa joc tenis,…