Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York. Klaus Iohannis și-a susținut discursul de la tribuna Adunarii Generale…

- Situatia din Afganistan a constituit principala tema a discutiilor din cadrul reuniunii informale a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre UE, la care Romania a fost reprezentata de Bogdan Aurescu, desfasurata in marja sesiunii la nivel inalt a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la cea de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale Americii, transmite Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, in perioada 21-23 septembrie, la cea de-a 76-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, care se va desfasura la New York. El va sustine, marti, interventia nationala in plenul Adunarii Generale, in prima zi a segmentului la nivel inalt al…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale…

- Președintele tarii, Maia Sandu, va participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Astfel, seful statului se va afla in perioada 21-22 septembrie la New York, SUA.In data de 22 septembrie, Maia Sandu va susține in plenul Adunarii Generale a ONU un discurs.

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 21-23 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, in Statele Unite ale Americii, potrivit Administratiei Prezidentiale.…

- Reuniunea, care a avut loc anul trecut pe ecrane interpuse din cauza pandemiei de coronavirus, va fi organizata in format hibrid combinand interventii in persoana si de la distanta.Pana in prezent, aproape o suta de sefi de state si de guverne si-au anuntat la ONU intentia de a veni la New York, potrivit…