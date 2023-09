Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la New York, ca masurile fiscale pregatite de Guvern nu vor rezolva toate problemele sistemice pe care Romania le are de 30 de ani, dar este un pas in directia buna.Iohannis a fost intrebat, miercuri, la New York, despre masurile fiscale pregatite…

- „Ce face Marcel Ciolacu este numar de iluzionism, nu guvernare. La sfarsitul anului trecut a zis, citez: «In 2023 nu se mareste nicio taxa». Apoi, cand am reclamat gaura din buget facuta din cauza ministrului PSD al Finantelor, premierul Ciolacu a zis senin ca nu exista nicio gaura in buget. Azi a trimis…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit, eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii, reducerea numarului…

- Ministerul Finantelor, condus de Marcel Bolos, a renuntat la masura de a impozita cu 10% castigurile din titluri de stat, ceea ce ar fi fost o premiera si ar fi adus pana la urma la un apetit mai scazut din partea investitorilor pentru aceste instrumente, informeaza Mediafax.Astfel, potrivit informatiilor…

- Guvernul a trimis Comisiei Europene doua proiecte prin care vrea sa reduca deficitul bugetar: unul vizeaza scaderea cheltuielilor publice, iar celalalt schimba Codul Fiscal pentru a aduna mai multi bani la buget.

- Ciolacu: Guvernul va aproba OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare si taierea facilitaților fiscale pana la sfarșitul lunii Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Guvernul vrea sa adopte saptamana viitoare o prima ordonanța de urgența care va reorganiza sistemul bugetar prin desființarea a 200.000 de posturi unele bugetate, altele nu, dar și prin comasarea unor instituții publice cu atribuții similare, au declarat joi surse guvernamentale. Masuri precum eliminarea…