- Președintele Klaus Iohannis spune ca, deocamdata, „situația nu ne duce cu gandul la o carantina sau la un lockdown”. „Aflam de la buletinele de știri ca la noi pandemia este in extindere, dar in reali...

- Intrebat daca se va carantina Romania pentru o perioada de cateva saptamani, dupa ce germania și Franța iau in calcul acest lucru, președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, in conferința de presa, ca autoritațile romane au gestionat bine situația. Se apropie ZIUA CEA MARE. Cand iși preia Nicușor…

- "Aflam de la buletinele de stiri ca la noi pandemia este in extindere, dar in realitate lucrurile la noi au fost gestionate pana acum bine. Din pacate, s-a ajuns in unele state europene sa se ia masuri drastice. Noi nu ne dorim acest lucru.Le spun si autoritatilor si romanilor sa combata…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri dupa-amiaza o ședința pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu mai multi membri ai cabinetului. La finalul intalnirii, președintele susține o conferința de presa.

- „Daca Johannis și Orban insista sa faca alegeri, in condițiile in care cazurile grave și decesele cresc cu sutele saptamanal, vor putea fi acuzați de zadarnicirea combaterii bolilor”, afirma avocatul Gheorghe Piperea. „Deocamdata, fapta e in faza actelor preparatorii sau a tentativei (precizare pour…

- "L-as ruga pe domnul prim-ministru sa fie atent si sa tina cont de ce spunea Winston Churchill, la un moment dat. Undeva, in presa romaneasca, cineva l-a citat pe Churchill care a spus ca si razboiul pe care l-a facut, l-a facut pentru salvarea culturii. Daca nu avem altceva de aparat, avem in primul…

- Romanii nu vor mai fi nevoiți sa ramana inchiși in casa, ca in primele doua luni de la debutul pandemiei, chiar daca inregistram zilnic peste 1.000 de cazuri de coronavirus, susține Ludovic Orban. Totdata, premierul Ludovic Orban anunța ca se vor lua noi masuri de relaxare. "Nu exista un astfel de scenariu.…

- Noul an scolar preuniversitar va incepe la 14 septembrie cu trei scenarii Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, astazi, ca noul an scolar preuniversitar va începe la 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmând sa existe trei scenarii privind…