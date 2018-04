Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat joi la Bacau la o dezbatere cu tineri, indemnandu-i pe acestia sa intre in politica pentru a o schimba in mai bine. Iohannis a laudat initiativele civice ale tinerilor si a salutat iesirile la proteste pentru cauze nobile.

- Afirma doamna Gabriela Dobrota-vicepreședinte PMP Romania De ce doua tururi la alegerea primarilor, doamna Gabriela Dobrota? Pentru ca este foarte simplu, dupa un singur tur, caștigatorul nu are reprezentativitate electorala. De exemplu, primarul Bucureștiului este rezultatul opțiunilor a doar puțin…

- PMP lanseaza o campanie de strangere de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, a anuntat, luni, Traian Basescu, cel care a impus modificarea legii electorale in forma aflata in vigoare, pe vremea cand era președinte. El spune acum ca alegerea intr-un singur tur…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat luni ca alegerea primarilor intr-un tur de scrutin este o eroare legislativa si politica, iar pentru a sustine trecerea la doua tururi PMP vrea sa stranga un milion de semnaturi. "Vrem sa dam un semnal legat de nevoia de a repara erori legislative…

- Deputatul PMP, Catalina Bozianu, a declarat, vineri, ca Congresul PSD, in care „actualul partid de guvernamant a aratat ca nu se schimba”, este „cel mai bun argument ca primarii trebuie aleși din doua tururi de scutin”, motiv pentru care PMP face apel catre celelalte partide din Opoziție sa susțina…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

