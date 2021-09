Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis critica dur demersurile politice ale USR PLUS și alianța cu AUR. Președintele avertizeaza alianța ca astfel aduce un afront romanilor și ca prin depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva propriului guvern se discrediteaza iremediabil. Presedintele Klaus Iohannis declara, sambata, ca…

- Presedintele Klaus Iohannis: „Noua alianta creata in aceste zile intre USR PLUS si AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga tara noastra”. „Solicit USR PLUS sa cumpaneasca foarte bine implicatiile asocierii…

- Presedintele Klaus Iohannis atrage atenția ca "noua alianta creata in aceste zile intre USR PLUS si AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga tara noastra".

- Presedintele Klaus Iohannis declara, sambata, ca "noua alianta creata in aceste zile intre USR PLUS si AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga tara noastra". "Solicit USR PLUS sa cumpaneasca…

- ​Prședintele Klaus Iohannis intervine în conflictul din Coaliție, lansând un atac dur la adresa USR-PLUS, acuzând ca „noua alianța” cu AUR este „un afront la adresa românilor”. Șeful statului comenteaza, pe Facebook, ca prin moțiunea depusa alaturi…

- Iata ce a scris președintele pe Facebook:"Noua alianța creata in aceste zile intre USR PLUS și AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga țara noastra.Prin alianța cu un partid care nu respecta valorile occidentale,…

- ”Noua alianța creata in aceste zile intre USR PLUS și AUR este un afront adus romanilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie sa mearga țara noastra. Prin alianța cu un partid care nu respecta valorile occidentale, USR PLUS tradeaza…

- Mijlocasul brazilian Gustavo Di Mauro si atacantul roman Jovan Markovic au revenit la echipa de fotbal CS Universitatea Craiova, dupa ce au fost imprumutati sezonul trecut la alte echipe, a anuntat marti, 15 iunie, clubul din Banie pe pagina sa de Facebook, potrivit agenției de știri Agerpres. Gustavo…