Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. Presedintele solicita oprirea imediata, integrala si neconditionata a agresiunii militare ruse, anunta asistenta consulara pentru romanii din Ucraina si da asigurari ca niciun cetatean al Romaniei nu are […] The post Președintele Klaus Iohannis condamna ferm agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .