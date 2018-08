Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri seara, ca ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele din Piata Victoriei, condamnand maniera brutala in care a intervenit Jandarmeria.

- In urma incidentelor din timpul protestului de vineri seara, președintele Klaus Iohannis condamna intervenția brutala a forțelor de ordine, „disproporționata in raport cu manifestarile majoritații oamenilor din Piața Victoriei”, și cere ministrului de Interne „sa dea urgent explicații pentru modul…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat la incidentele violente din Piata Unirii, spunand ca Ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicații pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara. “Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este…

- “Va marturisesc ca eu chiar imi doresc ca judecatorii Curtii Constitutionale sa-i dea dreptate presedintelui Klaus Iohannis in ceea ce priveste sesizarea vizand concediul doamnei Viorica Dancila. Ii urez succes domnului Iohannis! Asta inseamna ca si concediile sefului statului au cel putin aceleasi…

- „De fiecare data, iesim in strada alaturi de voi, pentru a ne asigura ca toata lumea este in siguranta. E ce conteaza cel mai mult pentru noi! E datoria noastra sa va asiguram protectia si sa va garantam libera exprimare, asa cum ne spune si Constitutia Romaniei. Ca si in 2017, si anul asta efortul…

- "Cat de frica trebuie sa ii fie lui Dragnea de oameni ca sa ordone jandarmilor astfel de interventii agresive, care nu au nicio motivatie? De un an si jumatate, toate manifestatiile anti-PSD au fost civilizate, pasnice. Nimic nu poate justifica interventia in forta, disproportionata, la intimidare…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca nominalizarea social-democratului Petru-Gabriel Vlase la conducerea Serviciul de Informatii Externe (SIE) multumeste pe toata lumea si rezolva cele trei mari dileme ale momentului, revocarea sefei DNA, suspendarea sefului statului si "o condamnare". …

- "Decizia CCR valorifica principiul constitutional potrivit caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei.Presedintele Romaniei nu are nici o abilitare legala pentru evaluarea competentelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang inalt, spre…