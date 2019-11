Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri seara, ca va sustine candidatura municipiului Baia Mare la titlul de Capitala Europeana a Tineretului in anul 2022, potrivit Agerpres."Categoric! Inainte sa vin am intrebat am intrebat pe consilierii…

- Primarul Catalin Cherecheș: “Da, votez cu Klaus Iohannis”. „Presedintele va fi vineri in Baia Mare pentru a susține candidatura baimarenilor la Capitala Europeana a Tineretului 2022” Azi, 13 noiembrie 2019, primarul municipiului Baia Mare ,Catalin Cherecheș aflat la o Intalnire cu tinerii din Baia…

- Candidatul independent Mircea Diaconu si-a depus astazi candidatura pentru alegerile prezidentiale, la Biroul Electoral Central (BEC). "Apelul meu este sa incercam pe cat posibil sa refacem speranta, increderea in noi si viitorul nostru, cei care mai cred in romanism, oriunde s-ar afla. Din fericire,…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. ”Sunt foarte bucuros ca poti sa va anunt: mi-am depus candidatura pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei si impreuna cu documentele mele am depus impreuna…

- Omul de afaceri Viorel Catarama va fi candidatul Dreptei Liberale la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din luna noiembrie. Candidatura acestuia a fost validata, sambata, la primul Congres al Dreptei Liberale, organizat in municipiul Botosani. Catarama a fost sustinut in unanimitate prin…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat luni ca partidul sau il va susține in cursa prezidențiala pe candidatul independent Mircea Diaconu. Este posibil ca și ALDE sa anunțe ca il va susține pe Diaconu. „Il vom susține pe candidatul independent Mircea Diaconu. Am avut o intalnire cu domnul Diaconu,…