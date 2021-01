116 ani de la nasterea designer-ului Christian Dior

Astazi, 21 ianuarie 2021, se implinesc 116 ani de la nasterea creatorului de moda fracez Christian Dior.Nascut in Granville, Manche, in Normandia, Franta, bouticurile sale, cu celebrul logo Christian Dior au cucerit lumea, putand fi gasite la Paris, Milano, Roma, Londra, New York, Beverly Hills, Tokyo,… [citeste mai departe]