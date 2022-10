Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis susține creșterea pensiilor odata cu inflația. Șeful statului a avansat și un procent de 15% pentru majorarea pensiilor, dar a avertizat ca depinde daca permite bugetul de stat. Despre marirea salariilor, presedintele Iohannis a precizat ca si acestea trebuie corelate cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat cu cat ar trebui majorate pensiile, ca ar trebui sa existe o crestere care sa compenseze in mare masura inflatia care a ajuns la peste 15%. Seful statului a avansat un procent de majorare de 15%, insa a specificat ca nu stie daca bugetul de stat ar…

- Pensionarii din Romania stau cu ochii pe anunțurile venite de la decidenți, pentru a afla ce noutați și promisiuni mai apar pe o tema de real interes pentru seniori, mai ales in contextul scumpirilor din ultima perioada, și anume pe subiectul așteptatei majorari a pensiilor. Precizari de ultima ora…

- Premierul Nicolae Ciuca cere partenerilor de coaliție, respectiv Partidului Social-Democrat, sa nu mai iasa public cu masuri inflaționiste. Prin masuri inflaționiste se refera, desigur, la propunerile de creșteri ale salariului minim și pensiilor, masuri anunțate de liderii PSD. Este creșterea pensiilor…

- "Au inceput discuții in ceea ce privește bugetul pe anul viitor. Am spus ca e prima data in istorie cand incepem discuțiile ca sa votam bugeul in noiembrie. In acest moment premierul colecteaza de la toți miniștrii un draft intreg cu date cu care se va merge la Bruxelles sa negociem. E posibil ca și…

- Rares Bogdan a declarat, sambata, la Realitatea TV, ca o crestere cu 10 la suta a pensiilor din Romania este putin, in conditiile in care inflatia este in urcare. ”PNL doreste marirea pensiilor. Consider ca 10 la suta este putin, pentru ca inflatia este de 15 la suta si este in crestere. Deci daca…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat miercuri un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune spre aprobare in coaliția de guvernare. Social-democrații vor majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea pensiei minime cu 10%, la 1.100 de lei. Oficialul din Guvern a spus ca impactul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca PSD va propune cresterea salariului minim, acesta urmand sa ajunga la 3000 de lei. Se va propune majorarea pensiei minime cu 100 de lei, iar la pachet se va proceda si la o crestere a punctului de pensie.ldquo;PSD va propune in coalitie majorarea salariului…