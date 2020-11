Președintele Klaus Iohannis anunță noi restricții pentru combaterea răspândirii coronavirusului Astazi, 5 noiembrie, președintele Klaus Iohannis a participat la ședința de Guvern de la Palatul Victoria. Acolo a anunțat o serie de masuri noi pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, avand in vedere creșterea rapida a numarului nou de cazuri care a culminat astazi cu recordul de aproape 10.000 de noi infectari. Printre masurile prezentate de catre președinte se numara: Trecerea tuturor școlilor la un regim de invațare online; Inchiderea magazinelor la cel tarziu ora 21.00; Restricționarea circulației pe timpul nopții; Inchiderea targurilor și a piețelor; Purtatul maștii devine obligatoriu… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

