- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 15.00, in care va anunta ce masuri concrete prevede starea de urgenta, care va intra in vigoare pentru urmatoarele 30 de zile pe fondul epidemiei de coronavirus.

