Președintele Klaus Iohannis anunță că dorește prelungirea stării de alertă Președintele Klaus Iohannis, intr-o declarație de presa desfașurata astazi, 9 iunie, a anunțat ca vor urma unele relaxari ale restricțiilor impuse populației ca urmare a pandemiei de coronavirus, dar ca dorește sa fie prelungita starea de alerta. Printre masurile de relaxare anunțate de șeful statului, care vor intra in vigoare de la data de 15 iunie, se numara: Deschiderea mall-urilor dar fara restaurante sau spații de joaca; Redeschiderea afterschool-urilor, a gradinițelor și școlilor private; Redeschiderea salilor de fitness, cu respectarea unor norme de distanțare; Organizarea de evenimente… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

