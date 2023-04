Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita oficiala in Brazilia, va fi primit marți de președintele Luiz Inácio Lula da Silva, iar miercuri va avea intrevederi cu viceguvernatorul statului Rio de Janeiro, Thiago Pampolha Goncalves, și cu viceprimar

- Presedintele Klaus Iohannis incepe, marti, turneul pe care il efectueaza in America Latina pana pe 26 aprilie. Seful statului efectueaza, marti si miercuri, o vizita oficiala in Republica Federativa a Braziliei, prima la nivel de sef de stat in ultimii 23 de ani.

- Republica Moldova și Polonia au semnat un memorandum privind cooperarea in domeniul securitații energetice. Potrivit prim-ministrului Republici Moldova, Dorin Recean, acest memorandum vine sa consolideze securitatea cibernetica a țarii. ”Am discutat agenda de securitate și problemele de securitate din…

- Curtea Constituționala a Romaniei și Curtea Constituționala a Republicii Moldova au semnat, luni, 27 martie 2023, un Memorandum de cooperare privind schimbul reciproc de informații profesionale și de experiența in domeniul justiției constituționale. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, convorbiri cu seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresedinte si prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite, conducatorul Emiratului Dubai.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, miercuri, cu autoritatile locale din Kyoto, context in care a afirmat ca Romania si Japonia sunt mai apropiate decat oricand si si-a exprimat speranta ca in curand Kyoto sa se infrateasca cu o localitate din Romania.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis și Prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, miercuri, cu autoritatile locale din Kyoto, context in care a afirmat ca Romania si Japonia sunt mai apropiate decat oricand…

- Comunicat de presa Cancelaria Prim-Ministrului Romaniei, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, a semnat marți, 14 februarie a.c., un Memorandum de ințelegere al carui scop este consolidarea și dezvoltarea acțiunilor comune pentru stimularea capacitaților instituționale și dezvoltarea instituțiilor…