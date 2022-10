Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a semnat decretul prin care il numește in funcția de membru al Guvernul pe Angel Tilvar, ministrul Apararii Naționale. Ceremonia de depunare a juramantului va avea loc la ora 20:30, la Palatul Cotroceni.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul prin care Angel Tilvar a fost numit in functia de ministru al Apararii Nationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretele prin care ia act de demisia lui Vasile Dincu din funcția de ministru al Apararii și de numire a premierului Nicolae Ciuca in locul acestuia, anunța Administrația Prezidențiala. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul „prin care se ia act de…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul prin care se ia act de demisia lui Sorin Cimpeanu din funcția de ministru al Educației și prin care se constata incetarea funcției de membru al Guvernului. Șeful statului a semnat și decretul prin care il desemneaza ministru interimar al Educației…

- Klaus Iohannis a semnat decretul pentru acreditarea Monicai-Cecilia Sitaru ca ambasador al Romaniei in Republica Africa de Sud, in Republica Botswana, in Uniunea Comorelor, Republica Seychelles si in Republica Madagascar, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada – cu o stea, Costin Nedelea, din Serviciul de Protectie si Paza. Administratia Prezidentiala informeaza intr-un comunicat de presa ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind trecerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada cu o stea, Costin Nedelea, din Serviciul de Protectie si Paza. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 5 august 2022, decretul privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind incetarea raporturilor de serviciu ale Dorinei Dimofte, chestor principal de politie din Ministerul Afacerilor Interne.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 4 august 2022, decretul privind incetarea raporturilor de serviciu ale…