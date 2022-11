Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretele de promulgare a legilor Justiției. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 15 noiembrie 2022, urmatoarele decrete: -Decret pentru promulgarea Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor; -Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea judiciara; -Decret pentru promulgarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii”, anunța Administrația Prezidențiala. Curtea Constitutionala a […] The post Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legile Justitiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…