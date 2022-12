Stiri pe aceeasi tema

- Legea care stabileste masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Noua lege vizeaza monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice intr-un sistem integrat si reglementeaza conditiile in care pot fi utilizate datele colectate astfel.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prin care bacsisul este stabilit la maxim 15% din valoarea consumatiei si se evidentiaza pe bonul fiscal, informeaza Agerpres…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal. Proiectul a fost inițiat in 2019 de fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici. Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, informeaza Administratia Prezidentiala.

- O noua zi de sarbatoare in Romania: Legea care instituie Ziua Sportului Romanesc, in prima duminica a lunii iunie, promulgata de Președintele Iohannis O noua zi de sarbatoare in Romania: Legea care instituie Ziua Sportului Romanesc, in prima duminica a lunii iunie, promulgata de Președintele Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legile pentru retragerea Romaniei din Banca Internationala de Cooperare Economica si din Banca Internationala de Investitii, institutii infiintate in anii '60-'70 la Moscova, avand Rusia printre tarile actionare.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea privind introducerea disciplinei „Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania”. Propunerea legislativa prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului «Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania».…

- Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea cancerului. Acesta a transmis ca sanatatea nu trebuie sa reprezinte niciodata o miza electorala.