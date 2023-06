Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca situația din Republica Moldova este critica si considera ca este de datoria aliatilor NATO de a gasi cai pentru a ajuta aceasta tara in a-si creste capacitatea de rezilienta, conform agerpres.ro . Seful statului si-a exprimat speranta ca in concluziile…

- Președintele Klaus Iohannis participa marți, la Haga, Regatul Țarilor de Jos, la o reuniune in format restrans, dedicata pregatirii Summitului NATO de la Vilnius, la invitația prim-ministrului Regatului Țarilor de Jos, Mark Rutte, anunța Administrația Prezidențiala. La intalnire mai participa președinții…

- Președintele Iohannis face parte din comitetul restrans al liderilor cooptați pentru pregatirea reuniunii NATO de la Vilnius, reuniune care va accelera procesul de integrare a Ucrainei in Alianța Atlantica. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa marți, 27 iunie 2023, la Haga (Olanda), la…

- Liderii Olandei, Romaniei, Belgiei, Poloniei, Norvegiei, Albaniei si Lituaniei, impreuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se vor intalni martea viitoare la Haga pentru a discuta despre razboiul din Ucraina si despre „situatia securitatii in lume”, inaintea summitului Aliantei de la Vilnius…