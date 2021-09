Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Sibiu, ca amplasarea in Piata Mare din oras a statuiii baronului Samuel von Brukenthal reprezinta "un omagiu adus pretioasei sale mosteniri, o confirmare a convingerii sale ca la temelia bunei guvernante stau educatia si cultura".

- Klaus Iohannis a participat, la Sibiu, la dezvelirea statuii baronului Samuel von Brukenthal care a fost amplasata in fata palatului din Piata Mare. Creație a sculptorului Deak Arpad, opera a fost sponsorizata, in proporție de 80%, de Mircea Ureche, patronul de la Boromir. Statuia are 3 metri inalțime,…

- Dezvelirea statuii a fost realizata de președinte și de primarul Sibiului.Klaus Iohannis a asistat, alaturi de soția sa, Carmen Iohannis, și de primarul Sibiului, Astrid Fodor. Este prima apariție a președintelui dupa discuția cu Dan Barna, dupa ieșirea de la guvernare a USR-PLUS.Monumentul a fost turnat…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a facut o gafa pe Facebook care a starnit amuzamentul internauților. Turcan a transmis, luni, un mesaj pe Facebook in care i-a urat „La mulți ani” baronului Samuel von Brukenthal guvernator al Transilvaniei, nascut la 26 iulie 1721 si decedat in anul 1803. „Astazi istoria…

- Pentru cei care știu puțina istorie și cultura, numele baronului Samuel von Brukenthal este sinonim cu bijuteriile culturale lasate Sibiului. Se pare ca minsistrul Raluca Turcan, din prea mult exces de zel, a uitat ca baronul Samuel von Brukenthal a decedat de mai bine de 218 ani. Intr-o postare halucinanta…

- "Astazi istoria consemneaza nașterea baronului Samuel von Brukenthal. Un sibian care zi de zi ne este exemplu. Un om inaintea vremurilor sale, un adevarat om al Luminilor, baronul Brukenthal ne-a lasat o moștenire impresionanta. A lasat Sibiului, a lasat Romaniei, a lasat Europei. Brukenthal, revenit…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan i-a urat "La multi ani!", intr-o postare pe Facebook, baronului Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, colectionar de arta si fondator al muzeului din Sibiu care ii poarta numele, nascut la 26 iulie 1721 si decedat in 1803. Ulterior, ca urmare a ironiilor…

