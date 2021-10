Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi de cel puțin 20 de mașini oficiale a descins azi la Piramide, la Cairo, impresionandu-i pe turiștii aflați in vizita la unul dintre cele mai faimoase obiective din lume. Mai ales pe romanii care l-au vazut coborand din una dintre limuzine chiar pe președintele Klaus Iohannis și perechea sa,…

- Klaus Iohannis și soția sa nu au purtat masca de protecție, duminica, la Sibiu, deși obligativitatea purtarii acesteia intrase in vigoare incepand de la miezul nopții, municipiul depașind rata de incidența de 6 cazuri la mia de locuitori, dupa cum arata un clip video postat de Stiri de Sibiu. Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a fost prezent in Sibiu, la finalul saptamanii trecute și a fost surprins in centrul orașului fara masca de protecție pe fața , in condițiile in care purtarea ei era obligatorie inclusiv in spațiile deshise. Intr-o declarație pentru publicația locala Turnul Sfatului , prefectul…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, sunt prezenti duminica la slujba de la Biserica Evanghelica din municipiul Sibiu, cu aceasta ocazie avand loc si inaugurarea lacasului de cult dupa renovare. "Ne bucuram mult ca, dupa patru ani de renovare, astazi lucrarile de renovare se apropie…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile germane au revizuit condițiile de intrare in Republica Federala Germania, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile condiții intra in...

- Presedintele Klaus Iohannis a incurajat romanii sa joace golf, un sport deloc exclusivist, iar reactiile din mediul online nu au intarziat sa apara. Ambasada Suediei a postat un filmulet amuzant cu un jucator de golf alergat de un pui de elan, dupa indemnul presedintelui, scrie realitatea.net . Ambasada…

- Vești importante pentru romanii care vor sa calatoreasca in Italia. In celebra peninsula se vor impune noi reguli de calatorie in. Ce se intampla, de fapt, cu pasaportul covid și la ce detaliu trebuie sa fie atenți toți romanii, de acum incolo. Reguli noi de calatorie pentru romanii care pleaca in Italia…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania ii avertizeaza pe cetațenii romani ca marți și miercuri vor fi furtuni in cateva zone ale Spaniei. Autoritațile au emis o avertizare de calatorie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca…