Preşedintele Klaus Iohannis a discutat cu Ursula von der Leyen despre sancţiunile pentru Rusia: ''Dependența UE de gazul rusesc trebuie terminată”

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a avut joi, 3 martie, o intrevedere cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflata in vizita la București. A spus ca dependența Uniunii Europene de gazul rusesc trebuie terminata, urmand sa ne axam pe surse de energie regenerabila.

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost primita, joi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au susținut declaratii de presa. „Vreau sa transmit condoleanțe pentru familiile romanilor care au murit in incidentul cu avionul de aseara. Vreau sa ii felicit…

- „Am fost informat de doamna Ursula von der Leyen despre securitatea energiei la nivel european. E un obiectiv pentru noi toți. Aceste aspecte legate de energie sunt extrem de importante și am discutat pe larg cu doamana președinte.E nevoie de o abordare pe termen scurt, pe termen mediu pentru a nu exploda…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este in Romania. Discuții cu premierul și președintele Iohannis, la Cotroceni. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va intalni astazi la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre situatia din Ucraina…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns noaptea trecuta la Bucuresti pentru discutii despre situatia din Ucraina. Ea fost intampinata de premierul Romaniei cu care a avut deja o convorbire. ”Romanii ii intampina cu bratele deschise pe oamenii care fug de razboi. Sunt aici sa le multumesc.”…

- Premierul Nicolae Ciuca se intalneste in aceasta seara, incepand cu ora 21,30, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat, pe Facebook, ca Ursula von der Leyen ajunge miercuri in Romania. “Presedinta CE va vizita Romania si Slovacia…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen se va intalni joi, de la ora 10:00, cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru a discuta despre situația din Ucraina și despre sprijinul Europei pentru refugiații din Ucraina.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spunea sambata, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca Uniunea Europeana poate rezista fara gaz rusesc. Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu, in prezent eurodeputat, a avut la randul sau, saptamana trecuta, o intervenție in plenul…