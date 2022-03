Stiri pe aceeasi tema

- P. Gentiloni: Romania ar putea inregistra o creștere economica puternica Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni (stg). Arhiva Foto: presidency.ro. România ar putea înregistra o creștere economica puternica în acest an, de aproximativ 4%, dar impactul razboiului din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge miercuri, 16 martie, in Chișinau, capitala Republicii Moldova, unde va fi așteptat de președintele Maia Sandu, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Vizita lui Klaus Iohannis in Republica Moldova are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, si comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, au discutat la Bruxelles despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), contributiile pentru instrumentele financiare destinate sectorului privat si reglementarile referitoare…

- In ce condiții poate Romania renegocia PNRR, pe subiectul pensiilor. Comisia Europeana lamurește oficial situația Un stat membru poate solicita modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența numai in cazuri excepționale, precum dezastrele naturale de dimensiuni istorice. De asemenea, Comisia…

- Prima luna a anului a fost dominata de continuarea scandalului privind cres­terea exponentiala a preturilor din energie si calcularea eronata a facturilor de catre companiile furnizoare, de dispute in cadrul coalitiei de guvernare privind negocierea Planului National de Redresare si Rezilienta in privinta…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, referitor la renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ceruta de reprezentantii PSD, ca asteapta ca propunerea sa fie dezbatuta in coalitie, dar, mai ales, ca social-democratii sa primeasca acordul Comisiei Europene. „Astept propunerea…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a spus azi, intr-o declarație de presa, ca așteapta de la PSD acordul Comisiei Europene daca intr-adevar social-democrații doresc renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliența. Liberalul a vorbit și despre ajustarea sumelor alocate prin PNRR, susținand ca astfel…

- Guvernul Romaniei se plaseaza undeva la mijloc in chestiunea respectarii supremației dreptului european in fața legislației naționale, a declarat comisarul european pentru justiție, Didier Reynders pentru The Financial Times. Reynders a precizat insa ca Bruxelles-ul ar putea aplica sancțiuni Romaniei…