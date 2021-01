Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va imuniza anti-COVID, vineri, la ora 10,00, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", potrivit Administratiei Prezidentiale.Marti, seful statului a anuntat ca se va vaccina anti-COVID, public, pentru a marca…

- In primele trei zile de la inceputul campaniei, peste 600 de cadre medicale au fost vaccinate anti-Covid, in cele cinci centre amenajate in spitale. „La Buzau a inceput a patra zi de vaccinare a personalului medical! Astazi, sunt programate in jur de 250 de persoane ce urmeaza sa fie vaccinate anti-Covid19.…

- Un numar de 93 de persoane din județul Buzau s-au vaccinat anti-COVID in prima zi a campaniei. La centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau s-au vaccinat 55 de cadre medicale. S-au inscris pentru pentru campania de imunizare 341 de persoane din spital, dintr-un total de 1.180…

- Colonel medic dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare si medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Carol Davila", s-a vaccinat marti impotriva COVID-19

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a fost vaccinat marți dimineața, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila”, unde este medic primar boli infecțioase. In Romania a inceput pe 27 decembrie…

- Conform Ministerului Apararii Naționale, colonel medic dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare și medic primar boli infecțioase la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila", va fi vaccinat marți, 5 ianuarie, incepand cu ora 9.00.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, va fi vaccinat marți, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 amenajat in cadrul Ambulatoriului Integrat al SUUMC București. Conform Ministerului Apararii Nationale, colonel medic dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Valeriu Gheorghita, medic la Spitalul Militar Central, va fi coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national, el fiind invitat marti la Cotroceni, la sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea