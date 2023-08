Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Cluj Cristina Burciu a declarat ca aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), „clubul țarilor bogate”, reprezinta un obiectiv major al politicii externe romanești.

- Aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), reprezinta un obiectiv major al politicii externe romanești, in prezent țara noastra fiind in stadiul de indeplinire a șase din cele opt standarde esențiale in vederea accederii finale la acest organism deosebit de important.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru perioada urmatoare. ‘Aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru perioada urmatoare. Locul Romaniei este in spatiul Schengen, iar acest obiectiv trebuie sa fie atins,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, in fața diplomaților romani, faptul ca pentru țara noastra ramane o prioritate aderarea la spațiul Schengen, iar un alt „obiectiv major” este cel de aderare la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economica.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru perioada urmatoare."Aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru perioada urmatoare. Locul Romaniei este in spatiul Schengen", a spus presedintele Iohannis, la Palatul…

- „Dumneavoastra v-ați aflat de nenumarate ori in prima linie punand in miscare demonstrand constant relevanta unei diplomatii eficiente”, a spus președintele Romaniei in deschiderea discursului sau.Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti si miercuri, la Summitul NATO de la Vilnius, Republica Lituania. Administratia Prezidentiala a informat ca, la summit, care are loc intr-un moment critic pentru securitatea euroatlantica, in al doilea an de la inceperea agresiunii ruse

- In perioada 6 – 8 iunie 2023 ministrul Economiei, Florin Spataru, a participat la lucrarile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) de la Paris. Reuniunea, organizata la nivel ministerial, s-a desfașurat sub deviza: Asigurarea unui viitor rezilient – Valori comune și parteneriat…