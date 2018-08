Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, in noaptea de vineri spre sambata, dupa protestele din Piața Victoriei. Dupa ce, in ultimele luni, a incitat la proteste masive, prin declarațiile sale publice, și a calificat mesajele suburbane lansate in spațiul public drept “opinii politice”, Iohannis a condamnat,…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca un om cu "mintea normala si cu un minim respect fata de semeni nu poate sa nu fie in seara asta in fata evidentei ca s-a mers prea departe" cu privire la interventia Jandarmeriei din Piata Victoriei. Ciolos subliniaza ca nu se justifica interventia fortelor…

- 'Cateva zeci de mii de romani au venit in Piata Victoriei ca sa transmita un mesaj simplu: nu mai vor penali in functii publice! Ei vor un stat normal, care sa ii respecte! Din pacate, statul condus de PSD-ALDE a decis astazi sa ii gazeze pe cetatenii care protestau in mod pasnic impotriva penalilor.…