- Forțele ruse au distrus orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat atacuri cu rachete in mai multe zone ale țarii, potrivit publicației The Guardian.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa acționeze impotriva Rusiei in legatura cu atacurile aeriene asupra infrastructurii civile, care au aruncat din nou orașele ucrainene in intuneric și frig, in timp ce se instaleaza iarna. Rusia a lansat…

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Forțele ruse au distrus infrastructura orașului Herson, din sudul Ucrainei, inainte de a se retrage. Autoritațile lucreaza pentru a restabili viața normala in oraș. Volodimir Zelenski i-a acuzat pe soldații ruși de crime de razboi și de uciderea civililor in Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Atacurile cu drone si rachete ale Rusiei asupra centralelor electrice si a altor obiective de infrastructura civila din Ucraina sunt „acte de pura teroare” care echivaleaza cu crime de razboi, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, printr-un mesaj pe Twitter, ca președinții din B9 au semnat o declarație comuna in care condamna bombardamentele din Ucraina, susținand ca acestea reprezinta crime de razboi.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta ‘crime de razboi’ care incalca Carta ONU. ‘Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene si oraselor pasnice.…