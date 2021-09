Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, a declarat stare de dezastru la nivel national din cauza secetei care continua sa afecteze aceasta tara din estul Africii, informeaza DPA joi. Provizii de apa si alimente urmeaza sa fie distribuite gospodariilor afectate, a anuntat Guvernul kenyan intr-un…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a anunțat ca in Republica Moldova se stabilește stare de urgența in sanatate publica la nivel național. Potrivit ei, decizia a fost luata in baza notei informative a CNESP care a facut o analiza a situației epidemiologice din țara și a constatat o evoluție…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Guvernul a prelungit starea de alerta cu 30 de zile, fiind mentinute prevederile anterioare. O modificare insa este prelungirea valabilitatii testelor antigen la 48 de ore. “Se prelungeste starea de alerta cu 30 de zile. (…) Nu sunt modificari fata de ce am avut…

- Guvernul polonez a propus introducerea unui regim de urgența in regiunile de la granița cu Belarus, din cauza amenințarii cu un aflux de migranți ilegali din Afganistan și din alte țari din Orientul Mijlociu. Despre acest lucru a declarat prim-ministrul republicii, Mateusz Morawiecki. {{544416}}Potrivit…

- Pana astazi, 13 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.086.492 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.049.537 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: PRIMUL SPONSOR AL MARELUI VIOLONIST ALEXANDRU TOMESCU, DIN DOMNEȘTI In urma testelor efectuate…

- Guvernul regional din Sicilia a declarat stare de urgenta si de criza pentru sase luni, din cauza incendiilor de vegetatie care fac ravagii pe insula de la sfarsitul lunii iulie, informeaza DPA.

- Guvernul premierului japonez Yoshihide Suga a decis joi sa plaseze Tokyo sub o noua stare de urgenta sanitara, pe fondul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, stare care va ramâne în vigoare pe toata durata Jocurilor Olimpice, programate în perioada 23 iulie - 8 august, informeaza…

- De la ultima raportare, la nivel national 53 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 12.173 de teste RT-PCR si 7.378 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 161 pacienti. Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.256 de cazuri…