- Presedintele kazah Kasim-Jomart Tokaev a declarat astazi ca ordinea constitutionala a fost „in linii mari restabilita” in aceasta tara din Asia Centrala, dupa mai multe zile de proteste fara precedent, informeaza Reuters si AFP, citat de Agerpres.

- Politia kazaha a anuntat ca zeci de protestatari au fost „eliminati” in noaptea de miercuri spre joi in cel mai mare oras al tarii din Asia Centrala, Almati. Manifestantii ar fi incercat sa ia cu asalt cladirile administrative in timp ce protestele la nivel national au escaladat.

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a promis miercuri un raspuns „ferm“ la tulburarile fara precedent care zguduie aceasta tara din Asia Centrala, in cursul carora manifestantii au luat cu asalt si incendiat cladiri guvernamentale, relateaza AFP .

