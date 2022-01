Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau kazah Kasim-Jomart Tokaev au avut o conversație telefonica „lunga” pentru a discuta situația de criza din Kazahstan, a anunțat sambata, 8 ianuarie, Kremlinul intr-un comunicat. „Președinții au facut schimb de opinii cu privire la masurile luate pentru restabilirea ordinii in Kazahstan”, se arata in declarație, adaugand ca cei […] The post Președintele Kazahstanului ii „mulțumește in mod special” lui Vladimir Putin first appeared on Ziarul National .