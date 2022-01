Stiri pe aceeasi tema

- Președintele kazah a cerut ajutor Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), condusa de Rusia, pe fondul tulburarilor violente care au pus stapanire pe țara asiatica, susținand ca „teroriștii” au pus stapanire pe obiectivele strategice din intreaga țara. Din CSTO fac parte Rusia,…

- Politia a tras miercuri cu grenade asurzitoare si a utilizat gaze lacrimogene impotriva unei multimi de cateva mii de persoane, fara a reusi sa impiedice patrunderea unor protestatari in cladire.Mai multi protestatari si-au insusit bastoane si scuturi ale politiei.Internetul a fost oprit in Kazahstan.…

- Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat stare de urgența de doua saptamani in cel mai mare oraș al națiunii din Asia Centrala, Almaty, și in vestul provinciei Mangistau. Aici protestele au devenit violente, a anunțat biroul sau miercuri dimineața. Guvernul kazah a demisionat miercuri, in…

- Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a acceptat miercuri demisia guvernului dupa ce o creștere a prețului la carburanți în aceasta țara din Asia Centrala bogata în petrol a declanșat proteste în care aproape 100 de polițiști au fost raniți, transmite Reuters. Poliția a…

- Kassim-Jomart Tokaev, 68 de ani, președintele Kazahstanului, a acceptat demisia guvernului, la cateva ore dupa ce a declarat stare de urgența in mai multe zone ale țarii, ca raspuns la un protestele populare determinate de creșterea prețului gazului lichefiat, scrie The Guardian . Tokaev, la putere…

- 35 de persoane au incercat sa treaca ilegal granița dinspre Belarus spre Lituania, informeaza Serviciul de Graniceri de Stat Lituanian (SOGGL). Seful serviciului, Rustamas Lyubayevas, a declarat pentru postul de televiziune de stat LRT ca migrantii nu au fost lasati sa intre in tara si ca…

- Ministrul Afacerilor Externe al FR, Serghei Lavrov, a spus ca principala sarcina a Rusiei este sa nu permita destabilizarea in republicile din Asia Centrala, vecine cu Afganistanul, transmite Noi.md. El a declarat acest lucru in cadrul emisiunii lui Kirill Vișinski "1/6" pe canalul TV "Rusia 24". Ministrul…

- In nordul Afganistanului se afla cel putin 2.000 de combatanti din cadrul Statului Islamic (SI), care are ambitia sa se extinda in Asia Centrala, zona de influenta a Rusiei, declara vineri Vladimir Putin, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin a relevat ca numeroase grupari ”extremiste si teroriste”…