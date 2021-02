Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden doreste sa inchida inchisoarea din Guantanamo inaintea incheierii mandatului sau, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, transmite AFP, conform AGERPRES. Actualul presedinte democrat preia astfel o promisiune de campanie a lui Barack Obama, pe care…

- Presedintele Joe Biden doreste sa inchida inchisoarea din Guantanamo inaintea incheierii mandatului sau, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, transmite AFP. Actualul presedinte democrat preia astfel o promisiune de campanie a lui Barack Obama, pe care acesta…

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, in Uniunea Europeana si Brazilia, informeaza AFP si dpa, citand informatii furnizate de un oficial al Casei Albe.…

- Liderul senatorilor republicani, Mirch McConnell, a anunțat, miercuri, dupa votul pentru punerea sub acuzare a lui Donald Trump, ca procedura din Senat nu se va derula inainte de 20 ianuarie, cand se va incheia mandatul actualului președinte. Republicanul a explicat ca urmatoarea intrunire a Senatului…

- Casa Alba a anunțat in mod oficial ca fostul președinte american Donald Trump se va vaccina impotriva noului tip de coronavirus. Gestul presedintelui SUA Donald Trump este pentru a incuraja populația sa se vaccineze. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a spus marți in cadrul unei conferințe…

- Se da startul pentru campania de vaccinare anti-coronavirus și in Statele Unite ale Americii. Serul dezvoltat de Pfizer/BioNTech a fost aprobat vineri de Agenția americana pentru Medicamente. Conform specialiștilor, vaccinul are o eficiența de 95%. Primele persoane din SUA care se vor vaccina anti-Covid…