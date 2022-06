Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de securitate ale președintelui american au fost in alerta in timpul vacanței acestuia din Delaware. Joe Biden și soția sa, Jill Biden, au fost evacuați de urgența din locuința lor. Un avion a intrat din greseala in spatiul aerian de langa casa de vacanța a cuplului prezidențial. Posibila amenințare…

- Presedintele Joe Biden a afirmat luni ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot lovi Rusia, transmite Reuters. Liderul de la Casa Alba a dezmintit implicit stiri conform carora guvernul american se pregateste sa le trimita ucrainenilor rachete avansate cu raza lunga de actiune,…

- Prima Doamna a Statelor Unite, doctor Jill Biden, vine in Romania Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, Washington, aprilie 2022. Foto: SAUL LOEB/ AFP RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Prima Doamna a Statelor Unite, doctor Jill Biden, vine la sfârsitul acestei saptamâni…

- Prima Doamna a Statelor Unite, soția președintelui SUA, vine in vizita in Romania. Soția președintelui Joe Biden, Jill Biden, urmeaza sa efectueze o vizita in Romania și Slovacia. Jill Biden va ajunge in Romania la data de 6 mai, apoi va merge in Slovacia. Președintele Joe Biden nu-și va insoți soția…

- Un bloc din Constanța a fost evacuat, miercuri, dupa ce cladirea a fost inundata de fum, din cauza unui incendiu. In imobil locuiau refugiați ucraineni. A fost mult fum pe casa scarii si panica printre locatarii unui bloc cu refugiati din Mamaia Nord, din cauza unui scurtcircuit la o hota, la un apartament…