Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a promis ca va ramane un ”prieten de neclintit al Ucrainei, in timp ce tara isi continua lupta eroica impotriva invaziei Rusiei”, intr-un preambul scris al discursului Reginei Elizabeth a II-a, sustinut in deschiderea Parlamentului, marti, potrivit CNN. Fii…

- Prim-ministrul italian Mario Draghi se deplaseaza marti la Washington pentru discutii cu presedintele american Joe Biden, o vizita ce are loc intr-un context intern incomod, in care lideri ai coalitiei de guvernare de la Roma isi exprima dezacordul in crestere fata de trimiterea de arme suplimentare…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit sambata cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a confirma ca Marea Britanie va furniza armament pentru a sprijini apararea Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a confirmat ca SUA furnizeaza echipamente Ucrainei pentru a se pregati de un eventual atac chimic sau biologic din partea forțelor rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va avea, vineri, o conversatie cu omologul sau din China, Xi Jinping, despre competitia intre cele doua tari si despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, anunta Casa Alba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul britanic Boris Johnson a condamnat luni ”atacuri aeriene barbare ale Rusiei” vizand civili in Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a refuzat sa comenteze public atacul rus asupra Ucrainei, relateaza joi dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Președintele Joe Biden a semnat un ordin executiv pentru a interzice investițiile și a impune sancțiuni pentru cele doua regiuni separatiste ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …