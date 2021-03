Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden se simte bine dupa ce s-a impiedicat pe trepte in timp ce urca la bordul Air Force One, vineri, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, citata de Reuters.

