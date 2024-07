Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden, presat de colegii democrați sa renunțe la campania sa de realegere, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 in timp ce vizita Las Vegas miercuri și se autoizoleaza dupa ce a prezentat simptome ușoare, a declarat Casa Alba, citata de Reuters. Secretarul de presa al Casei…

- Președintele Joe Biden a fost examinat de medicul sau la cateva zile dupa dezbaterea prezidențiala de saptamana trecuta, a anunțat Casa Alba pentru CNN. Aceasta contrazice declarația de miercuri a secretarului de presa al Casei Albe, care susținea ca președintele nu a facut niciun control medical de…

- Un vaccin combinat, testat de compania Moderna, pe persoane cu varste de 50 de ani și peste, ofera rezistența crescuta la gripa și Covid-19. Potrivit companiei, vaccinul combinat a fost testat pe cateva mii de oameni. El ”a declanșat un raspuns imunitar mai mare”, comparativ cu vaccinul antigripal și…

- In 2023, rata de supracalificare in Romania era de circa 16% (fața de media UE de 22%), arata datele Eurostat, care considera ca un angajat e supracalificat daca are studii superioare nivelului de calificare cerut de locul de munca. Femeile romance au o rata de supracalificare ușor mai mare decat barbații,…