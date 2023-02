Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite a aterizat luni, 20 februarie, la Varșovia, la ora 23.15, dupa vizita neașteptata din Ucraina. Biden a ajuns in capitala Poloniei la... The post Joe Biden, in vizita oficiala in Polonia. La reuniunea de astazi participa și Klaus Iohannis appeared first on Special Arad ·…

- Presedintele Joe Biden ii va transmite niste "mesaje" lui Vladimir Putin, atunci cand va rosti, marti, la Varsovia, un discurs prin care va marca implinirea unui an de la razboiul declansat de Rusia in Ucraina si va saluta totodata efortul fara precedent al NATO de a ajuta Kievul, scrie The Guardian,…

- Președintele Joe Biden se va intalni cu președintele polonez Andrzej Duda in timpul calatoriei sale la Varșovia, de saptamana viitoare, pentru a-i mulțumi pentru asistența oferita Ucrainei, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN. Președintele va face, de asemenea, observații și se va intalni cu Bucharest…

- Președintele Joe Biden va participa, miercuri in Polonia, la o reuniune a liderilor din formatul NATO București 9 (B9), din care face parte și Romania, in timpul vizitei sale la Varșovia, unde subiectul sprijinului acordat Ucrainei va fi discutat, spune ambasadorul SUA in Polonia, Mark Brzezinski.

- Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, recent nominalizata de președintele Biden, a fost primita de președintele Iohannis pentru a-i prezenta scrisorile de acreditare. Intalnirea dintre șeful statului roman și ambasadoarea SUA a avut loc marți, 14 februarie 2023, la Palatul Cotroceni. „Astazi…

- Presedintele Joe Biden vine in Europa si va fi in Polonia in perioada 20-22 februarie. Anuntul a fost facut de Casa Alba, care a precizat ca presedintele american se va intalni cu omologul polonez, dar si cu lideri din Europa de Est, printre care presedintele Romaniei.

- NATO va trebui sa continue sa sprijine Ucraina prin oferirea de sisteme mai avansate de aparare anti-aeriana, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la București, in timp ce președintele Klaus Iohannis a punctat ca este necesara intarirea…

- Bucurestiul devine in aceasta saptamana capitala diplomatiei europene si euroatlantice. Doua reuniuni extrem de importante au loc in Romania: Reuniunea ministrilor de externe ai NATO si Reuniunea Liderilor de la Munchen, prima de asemenea anvergura organizata intr-o tara din Europa de Est. In cadrul…