- Presedintele american Joe Biden s-a alaturat numeroaselor personalitati care i-au adus un ultim omagiu actritei Betty White, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, informeaza site-ul revistei People. Vestea despre decesul celebrei actrite americane a ajuns la Casa Alba vineri seara, iar presedintele…

- „In calitate de comandant șef, am vrut sa profit de aceasta ocazie pentru a spune mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Suntem recunoscatori pentru curajul vostru, pentru sacrificiul vostru, nu numai pentru sacrificiul vostru, ci și pentru sacrificiul familiilor voastre”, a declarat Joe Biden, președintele…

- O distragere binevenita pentru un presedinte aflat in plin marasm politic: Joe Biden l-a prezentat, luni, pe Twitter pe noul locuitor patruped al Casei Albe, un caine botezat „Commander”. Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29 — President Biden (@POTUS) December 20, 2021 „Bine…

- Joe Biden l-a prezentat luni pe Twitter pe noul locuitor patruped al Casei Albe, un catel numit "Commander". "Bine ai venit la Casa Alba, Commander", se poate citi in legenda unei fotografii postate pe contul oficial de Twitter al presedintelui si aratand un catelus, care pare a fi un ciobanesc german,…

- Joe Biden are un nou caine, președintele american l-a prezentat luni pe Twitter pe noul locuitor patruped al Casei Albe, un catel numit „Commander”, potrivit CNN. „Bine ai venit la Casa Alba, Commander”, scrie președintele american in dreptul pozei cu cațelul. Welcome to the White House, Commander.…

- Reacția președintelui american Joe Biden întrebat despre riscul de infectare cu Covid-19 la care l-ar fi expus Donald Trump la confruntarea electorala din campania pentru alegerile prezidențiale din 2020 a devenit virala, potrivit Newsweek.Biden a fost întrebat daca el considera…

- Deși SUA sunt ingrijorate de evoluția noii variante Covid Omicron, acest lucru nu inseamna ca americanii ignora tradițiile de Craciun. Casa Alba tocmai a fost impodobita cu ocazia sarbatorilor de iarna, iar sarcina decorațiunilor de Craciun i-a revenit lui Jill Biden, soția președintelui. Tema aleasa…