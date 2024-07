Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate rusești au crescut presiunea asupra orașului Toretsk, reușind sa captureze satul Shumy din regiunea Donețk. Potrivit analiștilor DeepState, zona din jurul satului Pivnichne a devenit un punct extrem de fierbinte in ultimele zile.„Motivul exact al eșecului apararii (n.

- Prezentatorul si scriitorului britanic Michael Mosley a fost gasit mort, duminica dimineata, 9 iunie, pe o insula greceasca, dupa mai multe zile de cautari. Ultimele clipe cu Mosley in viața au fost surprinse de o camera de supraveghere, care l-au aratat pe prezentator in timp ce cobora printre stancile…

- Fostul fotbalist Gabriele Oriali va face parte din staff-ul lui Antonio Conte (54 de ani), noul antrenor de la Napoli. Antonio Conte a insistat pentru a-l aduce la Napoli și pe pe Gabriele Oriali, cu care a colaborat la Euro 2020, turneu final incheiat cu triumful Italiei. Oriali a fost team manager-ul…

- Secretarul de stat Anthony Blinken a confirmat, vineri, 31 mai, ca administrația Biden a dat Kievului permisiunea sa loveasca ținte militare rusești cu arme americane, transmite radiodifuzorul ucrainean Suspilne.Oficialul american a facut declarații in cadrul unei conferințe de presa de la Praga, dupa…

- Cercul de Karting de la Clubul Copiilor Carei impreuna cu AS KART RACING CAREI a participat la Concursul Național de Karting Scolar ,, MICUL PILOT „ 2024 Etapa I , organizat de catre Palatul Copiilor Reșita , in data 27-28 aprilie 2024. Concursul s-a organizat la pista Clubului Sportiv SEED PARK…

- O tanara de 21 de ani a facut șoc anafilactic, dupa ce a baut o cafea de la un automat dintr-un aeroport din Mallorca.Tanara lucreaza pentru o companie aeriana și a cuparat bautura de la un automat din aeroportul Son Sant Joan, scrie Daily Mail.

- Locuitorii strazii Trandafirilor, din comuna Gilau, reclama starea in care a fost lasata strada in urma lucrarilor la conducta de apa și canalizare. ”Cam de o luna și jumatate s-au efectuat niște lucrari pe aceasta strada (conducta canalizare, plus conducta de apa) și in urma firmei care a efectuat…

- Președintele Joe Biden a evocat joi posibilitatea condiționarii sprijinului militar american pentru ofensiva Israelului in Fașia Gaza de adoptarea unor masuri de protejare a civililor palestinieni și a echipelor care vin cu ajutoare umanitare. Este pentru prima oara cand președintele american folosește…