- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis joi un mesaj de ramas bun fostului cancelar german Angela Merkel cu ocazia plecarii de la conducerea guvernului german, în care i-a multumit pentru "atâtia ani de cooperare fructuoasa", a informat Kremlinul într-un comunicat, citat…

- In numarul de astazi, va prezentam o serie de declaratii oficiale ale purtatorilor de cuvant ai Ministerului chinez al Afacerilor Externe si doua articole importante aparute in presa chineza la sfarsitul lunii noiembrie. Reamintim ca subiectele prezentate in revista presei (pozitia oficiala a Chinei)…

- Ambasadorii chinez si rus la Washington denunta - intr-un rar editorial comun - excluderea Chinei si Rusiei de la summitul virtual al democratiei pe care urmeaza sa-l organizeze in decembrie presedintele american Joe Biden, care a plasat in centrul politicii sale externe, de cand s-a instalat la…

- Pandemia de COVID-19 a fost folosita de unele țari pentru a restrange libertatea de exprimare. Astfel, un numar tot mai mare de state au alunecat spre autoritarism, iar numarul democrațiilor stabile care sunt amenințate de fenomenul autocratic a crescut, potrivit unui raport publicat luni de Institutul…

- Presedintele american Joe Biden se declara ”dezamagit” de lipsa angajamentelor Chinei si Rusiei in lupta impotriva incalzirii globale la summitul G20, care s-a incheiat duminica, la Roma, cu ambitii modeste, relateaza AFP, conform news.ro. ”Rusia si China nu sunt prezente” atunci cand este…

- Presedintele american Joe Biden a criticat miercuri actiunile coercitive ale Chinei in Stramtoarea Taiwan, intr-un mesaj adresat participantilor la summitul tarilor din regiunea Asia-Pacific la care participa si premierul chinez, informeaza AFP.

- Președintele Xi Jinping a declarat ca vrea „noi progrese” in ceea ce privește dezvoltarea armelor in China și a echipamentului militar . Xi Jinping, care este si presedintele Comisiei militare centrale din China a facut aceste declarații la o conferința in Beijing. Xi Jinping cere „noi progrese” in…