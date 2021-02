Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar câteva ore înainte de a parasi Casa Alba, Donald Trump l-a grațiat pe fostul sau consilier Steve Bannon care este acuzat de frauda, relateaza Reuters și BBC News. Anunțul vine cu doar câteva ore înainte de ceremonia de inaugurare la care Joe Biden va depune juramântul…

- Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua investirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV. Citește…

- Sase mari producatori auto, Ford, Subaru, Toyota, Volkswagen, Nissan si Fiat Chrysler Automobiles, au anuntat oprirea liniilor de asamblare din mai multe state din cauza lipsei cip-urilor si a semiconductorilor, scrie Reuters, citata de news.ro. Lipsa cip-urilor, care a surprins o mare parte din industrie…

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie…

- Kim Jong Un a facut apel pentru arme nucleare mai avansate și a spus ca Statele Unite sunt ”cel mai mare inamic al nostru”, liderul nord-coreean devenind o provocare importanta pentru președintele-ales Joe Biden dinainte sa se instaleze în funcție, Reuters. Politicile ostile…

- Germania considera ca exista o sansa de revenire la o abordare transatlantica comuna fata de programul nuclear iranian, dupa investirea noii administratii a presedintelui ales Joe Biden, a declarat luni un oficial german citat de Reuters. In mai 2018, presedintele SUA, Donald Trump a retras…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, va anunta marti primele nume ale celor care vor face parte din viitoarea administratie de la Washington, a anuntat duminica Ron Klain, consilier apropiat al lui Biden, potrivit Reuters si AFP, relateaza Agerpres.''Veti vedea marti primele nume din cabinet.…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul…