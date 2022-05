Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a intrat in faza a doua a razboiului din Ucraina in ultima saptamana. Armata rusa nu a obținut nicio victorie decisiva in primul scenariu, iar acum forțele s-au retras din regiunea Kievului și din nordul țarii pentru a-și putea concentra ofensiva in estul și sudul Ucrainei. Cine a facut un anunț…

- Zhanna Lishchynska este avocat intr-un consiliu local din Zaporizhzhia, in sud-estul Ucrainei, dar acum iși petrece cea mai mare parte a timpului ingrijind ferma familiei, in timp ce soțul și fiul ei apara țara. Zhanna Lishchynska este avocat intr-un consiliu local din Zaporizhzhia, in sud-estul Ucrainei.…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, susține ca Vladimir Putin a „renuntat” sa cucereasca Kievul pentru a se concentra asupra zonelor separatiste din Donbas. Cate despre finalul razboiului din Ucraina, „ramane de vazut”, au declarat, joi, inalti responsabili ai armatei americane, potrivit…

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- Razboiul de aici inceput de Rusia se apropie de finalul celei de-a patra saptamani. Analiștii militari sunt de parere ca in tot acest timp, rușii nu ar fi facut progrese majore, cu toate ca Rusia continua sa bombardeze principalele orașe ale Ucrainei. Insa un anunț șocant vine acum din Ucraina! Iata…

- Fostul primar al Hiroshimei Tadatoshi Akiba l-a indemnat joi pe presedintele rus Vladimir Putin sa nu foloseasca arme nucleare in Ucraina, dupa ce acesta a pus in alerta fortele nucleare ruse in urma invadarii Ucrainei, luna trecuta, relateaza Kyodo.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat vehement, miercuri dupa-amiaza, atacurile „devastatoare” ale armatei ruse asupra zonelor civile din Ucraina si a anuntat asistenta suplimentara destinata poporului ucrainean. Presedintele Volodimir Zelenski a fost „convingator” si a rostit un „discurs…

- Joi seara, presedintele american a tinut mult-asteptata conferinta de presa dupa ce Vladimir Putin a ales sa lanseze ceea ce el a numit ”o operatiune speciala” in Ucraina. ”Armata rusa, a spus Joe Biden, a inceput un atac brutal asupra populatiei Ucrainei, fara provocare, fara justificare, fara necesitate…