- Bulgaria a anuntat vineri expulzarea primului secretar al ambasadei Rusiei suspectat de implicare intr-un caz de spionaj, la doua saptamani dupa ce a adoptat aceeasi masura in cazul altor zece diplomati, relateaza AFP. El trebuie sa paraseasca tara in termen de 72 de ore, a anuntat Ministerul Afacerilor…

- Statele Unite continua sa mareasca sprijinul militar pentru Ucraina. In conferința sa de presa de miercuri, de la Casa Alba, președintele Joe Biden a anunțat și a semnat deblocarea a 800 milioane de dolari in material militar, ca raspuns la cererea președintelui Volodimir Zelenski. Corespondentul RFI…

- Presedintele Joe Biden va anunta miercuri o asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a ajuta Kievul sa faca fata invaziei ruse, a declarat marti seara un oficial al Casei Albe, transmite AFP. Presedintele american urmeaza sa faca acest anunt…

- Este un moment definitoriu pentru Europa, pentru libertate și pentru toate statele și popoarele care iubesc pacea. Prin agresiunea sa criminala asupra poporului ucrainean și a suveranitații Ucrainei, Vladimir Putin a brutalizat principiile care susțin pacea mondiala și democrația. Insa, ucrainenii sunt…

- Joi dimineața, in jur de 4.30 ora Romaniei, Putin a declarat ca a trimis armata in Ucraina: „Este teritoriul nostru istoric”. Focuri de arma și explozii au fost auzite chiar și langa Kiev. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii”…

- Ucraina se pregatește pentru "urgențe pe scara larga de natura diferita care pot afecta populația civila", a anunțat NATO, potrivit CNN .Centrul euroatlantic de coordonare a raspunsurilor la dezastre a primit marți o cerere de la Ucraina in acest sens, pentru asistența internaționala.Centrul EADRCC…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, sambata, la telefon, timp de o ora si doua minute. “Presedintele Joseph R. Biden a discutat astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre escaladarea mobilizarii de forte militare la frontierele Ucrainei. Presedintele…

- Statele Unite sunt pregatite ca, in cazul unui atac al armatei ruse in Ucraina, sa interzica exportul de tehnologie catre Rusia, a anuntat marti un oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza AFP.