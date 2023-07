Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, anunta ca statele membre vor examina la summitul care incepe marti la Vilnius o simplificare a procesului de aderare pentru Ucraina. Este vorba despre renuntarea la Planul de actiune pentru aderarea la Alianta.

- Lituania a fost vizata de un val de atacuri cibernetice luni, cu o zi inainte de reuniunea liderilor statelor din NATO ce se va derula la Vilnius, au anuntat responsabili ai acestui stat baltic, informeaza AFP. „La momentul la care vorbim, impotriva tarii noastre continua un nou atac prin blocarea distribuita…

- Președintele american Joe Biden se afla incepand de duminica seara la Londra, unde face o escala in drum spre capitala Lituaniei, unde marți și miercuri participa la crucialul summit al Alianței Atlantice. Pentru luni avea programate intalniri cu regele Charles III și cu premierul britanic Rishi Sunak,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis ca Alianta Nord-Atlantica va furniza ajutor suplimentar pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainene la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, transmite DPA, conform AGERPRES.Intr-o declaratie publicata miercuri de cotidianul german…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat vineri, la Tallinn, ca summitul NATO care va avea loc in iulie la Vilnius va fi consacrat „mai ales” sprijinului concret pentru Ucraina, informeaza digi24.ro.

- Prim-ministrul australian Anthony Albanese va participa la summitul NATO ce va avea loc in iulie la Vilnius, a anuntat vineri biroul sau de presa, la cateva zile dupa ce omologul sau neozeelandez, Chris Hipkins, si-a confirmat prezenta la reuniunea din capitala Lituaniei, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…

- Premierul neozeelandez, Chris Hipkins, a confirmat marti ca va participa la summitul liderilor NATO, care va avea loc in iulie in capitala Lituaniei, Vilnius, in timp ce omologul sau australian "ia in considerare", transmite EFE, citata de Agerpres.