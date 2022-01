Stiri pe aceeasi tema

- Partidele din coaliția de guvernamant din Italia i-au cerut, sambata, actualului președinte, Sergio Mattarella, sa ramana in fruntea statului italian pentru inca un mandat, dupa ce parlamentul a eșuat in mod repetat in gasirea unui candidat de compromis, relateaza Reuters. Mai multe runde de vot s-au…

- Fostul premier Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, a anuntat sambata ca renunta sa candideze la presedintie, post pentru care votul incepe luni in parlamentul italian, informeaza AFP. Miliardarul italian a facut campanie in culise de mai multe saptamani pentru a-i succede actualului presedinte,…

- Actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit la Digi24, despre continuarea Autostrazii de la București, pe porțiunea Ploiești – Brașov, tronson care ar ajuta imens la descongestionarea traficului de pe Valea Prahovei. Sorin Grindeanu, spune ca a preluat o situație complexa in privința…

- Firea va candida din nou la Primaria Capitalei in 2024. Actualul ministru al Familiei spune ca mai vrea un mandat la Primaria Capitalei.Firea vrea sa continue proiectele incepute in primul mandat și abandonate acum de Nicușor Dan.Prim-vicepreședintele PSD a exclus o candidatura la alegerile prezidențiale…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, si-a exprimat optimismul in legatura cu noul an, in ultimul sau discurs de Revelion, in ciuda cresterii semnificative a numarului de infectari cu coronavirus, relateaza DPA. "Daca ne uitam la drumul pe care l-am parcurs impreuna in acesti sapte ani, sunt extrem…

